»Varnost v Trstu je na sprejemljivi ravni«

Polkovnik Gianluca Migliozzi, poveljnik pokrajinskega poveljstva karabinjerjev, zapušča Trst. Kot je včeraj priznal tržaškim novinarjem, je mesto v zadnjih dveh letih vzljubil do te mere, da je celo razmišljal o nakupu hiše, zato se od njega poslavlja z nekaj žalosti. Po drugi strani pa tudi z zavestjo, da je selitev v Rim napredovanje na njegovi poklicni poti, saj bo prevzel prestižno funkcijo v uradu za mednarodno sodelovanje na generalnem poveljstvu karabinjerjev.

Migliozzi je v Trst prišel septembra 2024 iz mesta Gioia Tauro. Trsta takrat ni poznal, z družino pa so se v njem odlično znašli. Pokrajinski poveljniki ostanejo povprečno na položaju tri leta, včasih štiri, a zanj je vodstvo roda karabinjerjev odločilo drugače. Nasledil mu bo Gianpaolo Greco, ki je doslej delal v Rimu na poveljstvu za varovanje zdravje (Nas). Med temami, katerim so pod njegovim vodstvom tržaški karabinjerji posvetili posebno pozornost, nedvomno prednjači boj proti na Tržaškem zelo razširjenim prevaram, katerih žrtve so zlasti starejši prebivalci. V sklopu dveh večjih preiskav jim je uspelo pretrgati večjo mrežo goljufov, posamezne karabinjerske postaje pa so prišle na sled še drugim. Ob tem so veliko delali na komunikaciji, je spomnil poveljnik in se zahvalil medijem, ki so med bralci in poslušalci širili informacije o goljufijah in zlasti o tem, kako se pred njimi zaščitimo. Vnovič je ponovil: nihče, še najmanj karabinjerji in policija, vas bodo prosili za denar ali nakit. Če imate kakršenkoli dvom, pokličite 112.

Preventivo so izvajali tudi med mladimi, zlasti v šolah, na vseh področjih pa je po njegovi oceni mogoče in zaželeno, da se naredi še več. Na vprašanje, ali zapušča manj varno mesto, je odgovoril, da je varnost v Trstu na sprejemljivi ravni. Naloga vseh je, da delajo vsaj za ohranjanje sedanje ravni varnosti. Zaveda pa se, da se je v zadnjih dveh letih povečalo število ljudi, ki mesto zaznavajo kot manj varno. Življenja v njem ne moremo primerjati s tistim pred desetimi leti, je pozval Migliozzi, normalno je, da se svet spreminja. »Prizadevati pa si moramo za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja, ki je že danes sprejemljiva, dobra.«

Svojemu nasledniku Gianpaolu Grecu, ki bo novo službo nastopil 14. septembra, bo položil na srce: »Naša naloga je pomagati državljanom. Odnos z ljudmi, z vsemi državljani, od najvišjega uradnika do zadnjega državljana, je nepogrešljiv. Bližina je naše poslanstvo; ljudem moramo stati ob strani, da lahko zaznamo vsako prošnjo, pritožbo ali kaj drugega.« Najpogosteje pa Tržačani karabinjerje prosijo ravno to: da bi bili še bolj prisotni med ljudmi.