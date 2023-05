Čez mejo s prijateljičino osebno izkaznico

Policisti so v soboto, 6. maja, na avtocestnem počivališču pri Devinu ustavili kombi romunskih registrskih tablic. Pri preverjanju dokumentov, ki so jih izročili voznik in potniki, se jim je ena od osebnih izkaznic zazdela sumljiva. Fotografija je bila namreč nekoliko različna od resnične podobe ženske, ki jim je dokument izročila. Preiskava je potrdila domneve policistov. Domnevna lastnica, 22-letnica, je namreč povedala, da si je izposodila osebno izkaznico prijateljice, zato da bi se lahko vrnila v domovino. Policisti so jo ovadili na prostosti zaradi zamenjave osebe in so dokument zasegli.