Čez noč ukradli zastave

Nekatere prvomajske rdeče zastave so v Prebenegu in Dolini izginile. Čez noč so jih neznani storilci sneli s spomenikov in s stojal ter odnesli. »Še ne vemo, kdo jih je ukradel. Nekoga so zmotile, ker ne pozna njihovega pomena,« je o neprijetnem dogodku povedala Nerina Zeriali, predsednica sekcije VZPI-ANPI Dolina-Mačkolje-Prebeneg. »Rdečo barvo enačijo s komunizmom, ko bi zlahka lahko ugotovili, da gre za delavsko zastavo. Odnesli so sicer tudi zastavo miru. Očitno niti miru ne prenašajo, a vojno si delajo sami.«

V Dolini so ukradli tudi transparent z napisom Živel 1. maj. Predsednica in mladi Dolinčani so dejanje prijavili pri karabinjerjih.