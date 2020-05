Čezmejna krepitev zelene infrastrukture

Odstranjevanje tujerodnih vrst, obnova avtohtone vegetacije, kalov, brežin in suhih zidov, vzpostavitev interpretacijske poti in oznak, informativna srečanja, izobraževalne delavnice, čistilne akcije: vse to in še druge dejavnosti predvideva čezmejni Interreg projekt med Italijo in Slovenijo z naslovom Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini oz. na kratko Engreen, kjer je vodilni partner Park Škocjanske jame, drugi partnerji so še Občina Dolina, Univerza na Primorskem in lokalna akcijska skupina GAL Venezia Orientale iz Portogruara, sodeluje pa še 12 drugih ustanov in organizacij.

Projekt Engreen spada med projekte, odobrene na zadnjem razpisu (lestvice so odobrili oktobra lani) in ki v tem času začenjajo svojo pot: uradno je stekel 1. aprila letos, zaključek pa je predviden 31. marca 2022, spada pa v tretjo prednostno os, kjer je govor o varstvu in spodbujanju naravnih in kulturnih virov. Pri ocenjevanju je dosegel najvišje število točk v svoji kategoriji (95/100), vreden pa je 795.657,50 evra: 85 odstotkov te vsote, se pravi 676.309,87 evra, prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, preostalih 15 odstotkov pa za italijanske javne partnerje prispeva italijanska država, medtem ko morajo slovenski partnerji in italijanski zasebni partnerji stroške kriti z lastnim prispevkom.

Pri tem projektu se bodo partnerji osredotočali na dejavnosti, povezane s krepitvijo, obnovo, ohranjanjem in upravljanjem zelene infrastrukture na čezmejnem območju med Italijo in Slovenijo. Glavni cilj je krepitev čezmejnega sodelovanja: v ta namen bodo izvedli identifikacijo zelenih infrastruktur in zavarovanih vrst ter identifikacijo primerov dobrih praks upravljanja in obnove biotske raznovrstnosti. Konkretno se bo to udejanjilo v okviru vsaj 32 javnih dogodkov, ki so predvideni v okviru projekta za širšo in strokovno javnost: šlo bo za informativna srečanja, izobraževalne delavnice za učence in študente, čistilne oz. delovne akcije, dogodke za prostovoljne nadzornike, poletne delavnice, dneve odprtih vrat ter promocijo v okviru obstoječih dogodkov na ozemlju.

Velikega pomena je tudi izvedba 16 pilotnih aktivnosti, med katerimi je treba omeniti vsaj odstranjevanje tujerodnih vrst iz vsaj sedmih kalov, obnovo avtohtone vegetacije in suhega zidu s postavitvijo interpretacijskih oznak ter obnovo treh kalov na območju Parka Škocjanskih jam, pa tudi obnovo ene večjih ledenic in ureditev kala ob njej na območju v Naravnem rezervatu doline Glinščice na ozemlju Občine Dolina: gre za ledenico, ki se nahaja ob vertikali Slovenskega planinskega društva Trst ne zelo obiskanem delu, ki povezuje cesto, ki iz Bazovice vodi v Drago, s Peskom. Ostanek ledenice, širok 6,5 metra in globok pet metrov, je precej ohranjen, vendar potreben temeljite prenove, obnovljena ledenica pa bo obiskovalcem pričala o pomembni tradicionalni dejavnosti proizvodnje, hranjenja in prodaje ledu, ki je tam potekala do začetka prejšnjega stoletja.

Drugače bo Občina Dolina, ki ji pripadajo sredstva v višini 139.030 evrov, odgovorna za pripravo komunikacijske strategije in vodenje komunikacije celotnega projekta, ob drugih oblikah sodelovanja pa bo pripravila tudi vsaj osem dogodkov, namenjenih širši javnosti, ki bodo zajemali predstavitve, delavnice, seminarje, izlete in predstavitve dejavnosti v okviru projekta.