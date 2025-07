Čezmejnega zasledovanja je bilo konec v grmovju

V noči med sredo in četrtkom je slovenska policija pri Podgorju poskusila ustaviti avtomobil Škoda z zagrebško registrsko tablico. Zaman so mahali, voznik avtomobila pozivov policistov ni upošteval. Pritisnil je na plin, dbrzel s hitrostjo do 200 kilometrov na uro in nadaljeval svojo pot navzgor proti Socerbu. Policija, ki je medtem o dogajanju obvestila italijanske kolege, je predrznemu vozniku sledila do mejnega prehoda. Tihotapec je prečkal mejo in se usmeril proti Prebenegu. Kmalu po tem je zavil na pokrajinsko cesto št. 11, kjer je med Prebenegom in Mačkoljami trčil v kovinsko varnostno ograjo, zletel s ceste in z avtomobilom pristal v grmovju.

Za volanom je sedel lažje poškodovan hrvaški državljan, ki je v Italijo pretihotapil turško družino, očeta, mamo in štiri mladoletne otroke stare med 10 in 17 let. Ustavila ga je italijanska policija, ki je ugotovila, da se potniki v nesreči niso poškodovali. Sami so izstopili iz avtomobila. Na kraj so sicer prispeli tudi reševalci službe 118, ki so preverili zdravstveno stanje voznika in potnikov.

Sodelovanje med koprsko in tržaško policijo se je zaključilo z aretacijo tihotapca, ki zdaj sedi v tržaškem zaporu Coroneo z zlomljenim nosom zaradi trčenja. Osumljen je kaznivega dejanja tihotapljenja ljudi čez mejo.