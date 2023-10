Čezmejno zasledovanje se je zaključilo na Opčinah

Včeraj ob 11.15 so slovenski policisti pri Fernetičih ustavljali osebni avtomobil audi Q7, poljskih registrskih tablic. Voznik se ni odzival na njihove znake, temveč je pritisnil na plin in pospešeno peljal proti Italiji. Policisti so z dvema avtomobiloma, v enem od katerih so bili v civilu, zapeljali za njim in mu na podlagi dogovora o čezmejnem policijskem sodelovanju sledili proti Opčinam, pri čemer so obveščali italijanske varnostne organe. Na Opčinah je avtomobil ustavil in je voznik peš pobegnil neznano kam. Za njim so se izgubile sledi. V avtomobilu je prevažal pet državljanov Sirije in dva državljana Iraka. Na kraju so bili tudi italijanski policisti in osebje obmejne policije, ki so skupino sedmih migrantov pospremili na postajo mejne policije.