CGIL svoj tržaški praznik tokrat posveča varnosti

Tradicionalen pokrajinski praznik sindikata CGIL bo letos potekal na novi lokaciji in z novimi termini. Praznovanje se je po navadi dogajalo septembra na Proseku, letos pa se bo že junija pri Svetem Ivanu. Med drugim, je poudaril tržaški sekretar CGIL Massimo Marega, so hoteli izpostaviti pomen Svetoivanskega parka in revolucije Franca Basaglie na področju psihiatrije.

Praznik se bo med vrtnicami parka dogajal od prihodnjega četrtka do sobote (od 26. do 28. junija). Vezna nit tridnevnega niza bo varnost z vseh vidikov, je poudaril Marega. Poleg varnosti na delu, ki je za sindikat ena od osrednjih tem, bo torej govor tudi o mednarodni varnosti. V petek, 27. junija, ob 20.30, bo na vrsti verjetno najbolj odmeven gost niza, nekdanji predsednik vlade in trenutni vodja Gibanja 5 zvezd Giuseppe Conte, ki bo spregovoril o pomenu dela.

Celoten program in vsi govorniki so navedeni na spletni strani www.cgil.trieste.it.