Na jezikovnem oddelku tržaškega liceja Franceta Prešerna je bil pred petimi leti prepričan, da je izbral pravo pot. Prevzela ga je književnost v vseh jezikih, očarala pa ruščina, zlasti zaradi kulture in mehkobe jezika. A kmalu je Ivan Cociani, zlati maturant, ugotovil, da mu matematika posebno leži, ko pa se je srečal še s fiziko je padla odločitev, da bo po maturi zavil v smer znanosti, »čeprav ne vem, kaj bo v prihodnosti in se zlahka premislim. Prepričan pa sem, da bom v svojem življenju pomagal drugim. Kako naj jim pomagam, če ne vem, kako deluje svet? Vpisal sem se na fiziko, a to še ne pomeni, da bom v življenju fizik,« je povedal.

Razgledan fant doma iz Nabrežine se je na zrelostni izpit predstavil z željo, da bi pokazal, kar se je v petih letih naučil. »Nisem razmišljal o oceni, čeprav sem si stotico na koncu pričakoval,« je priznal z nasmehom. Pisne naloge slovenščine in angleščine je začinil s politiko: »Pri slovenščini sem poglobil temo militarizacije Evropske unije, pri angleščini pa se osredotočil na kulturo, ki ni samo to kar vsak od nas obvlada, ampak to kar posreduje tistim, ki si kulture ne morejo privoščiti.« To je tudi Ivanovo vodilo, saj je v pogovoru večkrat poudaril, da želi drugim pomagati, zato cilja na zaposlitev pri OZN. Prvi korak bo opravil na domačih tleh. Pravkar se pripravlja na svojo prvo delovno izkušnjo pri socialni zadrugi La Quercia, kjer bo nastopil v vlogi tutorja.