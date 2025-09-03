Čim več ljudem želi na ustih zarisati nasmeh

Od samega začetka si je zadala jasen cilj: zaključiti z najvišjo oceno, je za Primorski dnevnik povedala Yara Manasreh, bivša dijakinja na biokemijski smeri tržaškega zavoda Jožefa Stefana, ki je maturitetni izpit opravila s stotico. Pred sabo ima zdaj nov cilj, in sicer postati zobozdravnica ter »zarisati čim več ljudem nasmeh na ustih,« je dejala odličnjakinja, ki je doma iz Nabrežine.

»Mama je Slovenka, oče pa Palestinec, del družine živi na Bližnjem vzhodu, tako da sem delno tudi tam doma. Najbolj se prepoznavam v muslimanski veri, ki me uči hvaležnosti, potrpežljivosti in skrbi za druge, kar so vrednote, ki jih skušam živeti tudi v vsakdanjem življenju. Hkrati pa zelo spoštujem tudi krščansko vero,« nam je zaupala sogovornica. Z družino redno obiskuje sorodnike na Zahodnem bregu (reke Jordan), ti živijo blizu Betlehema. Tam se je naučila arabščine in malo hebrejščine ter prišla v stik s popolnoma različno kulturo. Zaradi vojne in težav s prehajanjem meje jih letos ni mogla obiskati.

»Zelo smo zaskrbljeni zanje in za prihodnost na Zahodnem bregu. Že skoraj dve leti živimo v stalnem strahu, a o tem, kar se tam dogaja, skoraj nič ne zasledimo v medijih,« pravi dijakinja.