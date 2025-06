Cirque du Soleil presenetila toplina tržaških gledalcev

Presenetila jih je še posebej toplina, s katero jih je sprejelo tržaško občinstvo, pravijo zaposleni pri kanadski cirkuški skupini Cirque du Soleil. Kaže pa, da jih je Trst očaral skoraj toliko, kolikor je predstava Alegría - In a New Light navdušila svoje gledalce.

»Spektakel poteka zelo dobro, publika je odzivna in občutiti je veliko navdušenje. Člani skupine pa se počutijo lepo sprejete,« je povedala umetniška vodja cirkusa Alegría Rachel Lancaster, ko smo včeraj obiskali zakulisje akrobatskega cirkusa v šotoru na območju silosa.

Prispeli s 77 tovornjaki

Največji in najslavnejši cirkus na svetu je s kar 77 tovornjaki in 2000 tonami materiala prispel v mesto na začetku junija. Za pripravo cirkuškega naselja in postavitev 19 metrov visokega šotora je bilo potrebnih osem dni dela, predstavo Alegría so premierno uprizorili 13. junija, z okrog devet predstavami tedensko bodo akrobati in klovni zabavali občinstvo vse do 13. julija.

Doslej je Cirque v Trstu prodal približno 50 tisoč vstopnic, je spomnil odgovorni za stike z javnostmi Francis Jalbert. Da bi vsakič izpolnili pričakovanja številne publike, akrobati veliko trenirajo tako telesno zmogljivost kot koncentracijo.

