Cirque du Soleil za gostovanje v Trstu zaposluje 180 figur

V Trst prihaja čez manj kot dva meseca kanadska svetovna cirkuška atrakcija Cirque du Soleil in ... potrebuje pomoč. »Organizacijski stroj, ki se vrti okoli spektakla, ki ga bodo ponujali, ima precejšnje razsežnosti in potrebe, tako z vidika raznolikosti nalog kot števila zaposlenih. Njihov prihod zato prinaša velike priložnosti za vse, ki bi si želeli delati v tesnem stiku s svetom zabave,« je dejala deželna odbornica za delo Alessia Rosolen. Včeraj je namreč predstavila t.i. recruiting day ali dan zaposlovanja, ki ga dežela organizira 20. maja v sodelovanju z gledališčem Rossetti ob nastopu priznanih gostov.

Prestižna družba mednarodnih akrobatov med 13. junijem in 13. julijem, ko bo na tržaških tleh ob svoji 40-letnici ustanovitve odigrala predstavo Alegrìa - In a new light, ponuja 180 delovnih mest.

Koga potrebujejo?

Cirque du Soleil išče sodelavce za opravljanje funkcij nosačev, neoboroženih varnostnikov, hostes in hostesnikov, potrebuje tudi osebje pri blagajnah, pa tudi ljudi, ki bi prodajali hrano in pijačo ter promocijske izdelke. Potem se bo delovno mesto našlo za kuharje in kuharske pomočnike, za osebe, ki bi pomivale posodo in bi pomagale natakarjem. Izbrane figure bi lahko zaposlili tudi v sklopu prihodnjih dogodkov, ki jih prirejajo ista podjetja, ki so vključena v cirkuški spektakel.

Zainteresirani se morajo prijaviti do ponedeljka, 12. maja. Svoj življenjepis morajo poslati na enega oz. na več linkov Mi candido (prijavljam se), ki je na voljo na tej povezavi, pri čemer lahko vsak izbere enega ali več profilov, za katere se namerava prijavili.

Naj bralce spomnimo, da bo cirkuško naselje s šotorom Grand Chapiteau (premer 51 metrov, v njem je prostora za 2500 gledalcev) nameščeno na območju med silosom in Starim pristaniščem. Vstopnice gredo za med, čeprav so precej drage. Kdor bi si rad cirkuško predstavo ogledal, naj pobrska po spletnem portalu www.ticketone.it.