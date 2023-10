Čistilna naprava pri Dolini je nehala delovati

Po tridesetih letih je v teh dneh prenehala delovati čistilna naprava, ki jo je družba AcegasApsAmga upravljala pri obrtni coni v Dolini (ob trgovini Marinaz). Z družbe so v sporočilu za javnost pojasnili, da se tehnologija čiščenja odpadne vode nenehno razvija in da je na območju, ki je tesno povezano z morjem, še toliko bolj pomembno zagotoviti najboljše možno čiščenje. Družba je zato od leta 2022 začela izvajati potrebna dela za preusmerjanje odpadne vode, ki so je prej čistili v napravi v Dolini, v čistilno napravo pri Žavljah.

Kljub temu, da je čistilna naprava v Dolini doslej vedno zagotavljala zmanjšanje snovi, kakšni sta fosfor in dušik, bo selitev na drugo lokacijo v bližini plovnega kanala omogočila optimizacijo postopkov čiščenja, saj je čistilna naprava pri Žavljah veliko popolnejša.

Na gradbišču so postavili dvižno napravo in vkopali več kot 750 metrov cevi. Novo omrežje, ki se povezuje z že obstoječim, omogoča prenos v Žavlje povprečno osmih litrov odpadne vode na sekundo, kar lahko v deževnih dneh doseže tudi 50 litrov na sekundo.

