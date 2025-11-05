Civilna zaščita v Boljuncu z obnovljenimi prostori

Nedeljsko druženje med prijatelji in sodelavci je kronalo zaključek del na sedežu civilne zaščite Občine Dolina oz. Prostovoljnih gasilcev Breg. Novo, pokrito skladišče so ob domačih prostovoljcih proslavili prostovoljni gasilci iz Kočevja ter tisti z Miljskih hribov oz. Hrvatinov in istrskih Babičev, s katerimi breški prostovoljci redno sodelujejo. Na sedežu, ki se nahaja pri vaškem pokopališču, so obnovili kletne prostore oz. poskrbeli za gradnjo skladišča ob njem, kjer so danes parkirana med drugim tudi njihova vozila.

Naložba za dela je znašala 165 tisoč evrov, od katerih je 100 tisoč prispevala Dežela FJK - odbor za civilno zaščito za postavko okrepitve selovanja deželnega sistema civilne zaščite, ostalih 65 tisoč pa je krila Občina Dolina.

Poskrbeli za skladišče

Kaj je bilo narejenega, je za Primorski dnevnik obnovil podžupan, sicer odbornik za urbanistiko, prostorsko načrtovanje ter gradbene investicije Marko Savron. Izvedbeni projekt je pripravil inženir Paolo Ursig, ki je bil zadolžen tudi za vodenje del, dela pa je izvedlo podjetje Innocente & Stipanovich, ki se je novembra lani uveljavilo na javnem razpisu.

»Kletni prostori so že ob vstopu vzbujali srh,« je hudomušno dejal sogovornik in dodal, da so zato v njih poskrbeli za izredna vzdrževalna dela in konservativno obnovo prostora, ki je bil prej uporabljen v glavnem kot prostor za kotel. Po novem bodo prostori koristili kot skladišče za material. Ob tem so poskrbeli za širitev obstoječe nadstrešnice za parkiranje vozil - prostor so podvojili in ga na straneh zaprli, tako da je nastalo večje skladišče za material, opremo in seveda vozila.