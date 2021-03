Človeški most povezal Trst z Bosno in Hercegovino

V približno tridesetih italijanskih mestih so danes zrasli mostovi človeških teles proti nasilju na balkanski poti. Trg Libertà pred tržaško železniško postajo, ki je postal simbol pomoči ravnokar dospelim izmučenim migrantom, ni bil izjema. Lorena Fornasir, soustanoviteljica in predsednica nevladne organizacije Linea d’ombra, si je zamislila simbolno dejanje, s katerim bi opozorili širšo javnost na nezakonita vračanja in surovo ravnanje z migranti.

Tržaško društvo United Cultures se je pridružilo njenemu klicu. Približno dvesto zbranih je ustvarilo nevidno srčno povezavo z Bosno in Hercegovino, državo na drugem koncu balkanske poti. Na istem kraju, kjer Lorena Fornasir, njen mož in soustanovitelj organizacije Linea d’ombra ter drugi prostovoljci vsakodnevno pomagajo fizično in psihološko strtim beguncem, je zaživel kulturno obarvan shod. Skupina v črno odetih žensk z rdečo ruto na glavah je poskrbela za umetniški prizor, ki je pred očmi prisotnih izrisal kalvarijo beguncev v iskanju boljšega življenja. Zamislila si ga je umetnica María Sánchez Puyade: »Na polovici januarja je Lorena Fornasir pozvala ženske, naj stopijo v akcijo. Zamislila sem si performans, ki bi v spomin priklical matere s Trga de Mayo in zahtevale pravico za svoje sinove. Jaz sem namreč Argentinka. V naši skupini več ljudi prihaja iz drugih držav. Begunci so tako idejno postali naši bratje, otroci, nečaki, vnuki... «