Conan že 62-krat izvohal drogo

Policijski pes Conan je imel v preteklih treh mesecih polne šape dela. Štirinožec, ki tržaški lokalni policiji pomaga pri iskanju mamil, je, odkar je prišel v Trst, izvohal več kot 400 gramov prepovedanih drog, največ je bilo marihuane in hašiša. Obračun prvega trimesečja dela štirinožca so včeraj v mestni hiši predstavili poveljnik tržaške lokalne policije Walter Milocchi, občinska odbornica za varnost Caterina De Gavardo in mestni svetnik Bratov Italije Gabriele Cinquepalmi.

Conan, osemletni belgijski ovčar malinois, je pred tremi meseci v Trst prispel iz kraja San Michele al Tagliamento v bližini Bibioneja, kjer je bil aktiven član tamkajšnje ekipe lokalne policije. S specializiranim pasjim vodnikom Alessandrom Zecchinom sta se za eno leto pridružila tržaškim lokalnim policistom oziroma njihovi enoti za posebne intervencije.

Kot sta povedala De Gavardo in Milocchi, so policisti ob pasji pomoči droge zasegli v kar 62 primerih. Zaradi posedovanja manjših količin mamil za osebno rabo so oglobili 44 ljudi, 19 oseb pa so ovadili tožilstvu zaradi razpečevanja in preprodaje prepovedanih drog. Pri njih so namreč našli večje količine opojnih substanc, ki bi končale na črnem trgu.