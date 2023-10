"Cone 30" ne bo, bodo pa umirili promet

Center Trsta ne bo postal »cona 30«, bodo pa postopoma omejili hitrost vozil v različnih bivalnih ulicah na območju tržaške občine. Med prvimi okoliši, kjer bodo omejili hitrost, so Barkovlje oz. Miramarski drevored.

To je na današnjem sestanku občinske komisije za promet napovedal pristojni odbornik Michele Babuder, ki je med drugim napovedal tudi postavitev novih prehodov za pešce na različnih koncih mesta. S tem pa je tudi zavrnil predlog gibanja Zdaj Trst, ki je s posebno svetniško pobudo apeliralo na mestne oblasti, naj celotno mesto spremenijo v cono 30. To prošnjo je vodja svetniške skupine Riccardo Laterza utemeljil s statističnimi podatki, po katerih je neprilagojena hitrost še vedno eden od dejavnikov v mestnem cestnem prometu, zaradi katerega se zgodi preveč nesreč.

Odbornik Babuder je Laterzi odgovoril, da je vzpostavitev enotne cone 30 izključena, bodo pa začeli umirjati promet z novimi prehodi za pešce in otoki. V Miramarskem drevoredu bodo v prihodnjih mesecih uredili kar štiri nove prehode za pešce, ki jih bodo zavarovali z otoki. Prvi prehod bodo uredili pred športnim združenjem Roianese, podoben prehod bo tudi na območju hišnih številk 61 in 67. Nova prehoda z otokoma na sredino cestišča bodo postavili pred barom Ottavo nano in restavracijo Old Wild West.

