Confindustria donirala defibrilatorja

»Pomagajmo tistim, ki pomagajo.« To je slogan združenja Solidarietà Trieste, ki deluje v okviru tržaškega odseka stanovske organizacije Confindustria. Lani je združenje različnim tržaškim nevladnim organizacijam pomagalo z deset tisoč evri in različnimi izobraževalnimi srečanji, letošnje leto pa je začelo z donacijo dveh defibrilatorjev.

Obračun humanitarnega delovanja je danes na srečanju z novinarji na sedežu Confindustrie na Trgu Casali podal predsednik združenja Roberto Gerin. S prispodobo, da veliko majhnih kapljic, ki jih prenašajo kolibriji in njihovi mladiči, lahko pomagajo pogasiti požar v gozdu, je povzel društveno poslanstvo. Kot je dejal, je njihovo združenje dejavno že četrt stoletja, v tem času pa so se njegovi člani osredotočili na ozaveščanje podjetij o pomenu socialnega čuta ter na nudenje konkretne pomoči nevladnim organizacijam. Tem pomagajo konkretno s finančnimi prispevki, s katerimi lahko nato predstavniki tretjega sektorja izvajajo programirane dejavnosti, obenem pa njihove projekte promovirajo in v njih vključujejo podjetja, ki so člani Confindustrie, je razložil Gerin. Ob tem je še dodal, da je njihovo združenje vezni člen med podjetniškim in socialnim delovanjem.

Širokogrudno so začeli tudi letošnje leto. Podarili so dva defibrilatorja. Enega so donirali svetoivanski župniji. Za donacijo se je na včerajšnji novinarski konferenci osebno zahvali župnik Alessandro Amodeo, ki je opozoril na pomanjkanje defibrilatorjev v tem mestnem okolišu. Po njegovem bi jih nujno potrebovali več in prav zato se je njihova župnija osebno obrnila na omenjeno združenje.

Drugi defibrilator pa so donirali skupini prostovoljcev državnega združenje policistov. Predsednik te skupine Massimo Metlica je včeraj spomnil, da njihove združenja razpolaga z dvema kombijema in da sta zdaj po zaslugi donacije oba opremljena z defibrilatorjem. »Zdaj bomo lahko še bolj konkretno pomagali policiji in drugim institucijam ob različnih velikih dogodkih,« je rekel Metlica, ki je ob tem še dodal, da je njihovo združenje s svojimi prostovoljci in znanjem lani sodelovalo tudi pri paževem obisku v Trstu.

Na koncu se je za humanitarno delo zahvalil tudi pristojni za socialne zadeve v mestni vladi Massimo Tognolli, ki je spomnil, da občina brez pomoči humanitarnih združenj ne bi mogla zagotoviti pomoči vsem prosilcem.