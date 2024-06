Coretti zaprisegel in obljubil »dobro upravljanje«

Umestitvene seje občinskih svetov so, običajno, ritualne zadeve brez presenečenj. Dajo pa nam vpogled v prihodnost občine. Včeraj je v Dolini potekala prva seja po občinskih volitvah v začetku junija, župan Aleksander Coretti stavi na diskontinuiteto v kontinuiteti, zasedanja sveta pa bo očitno zaznamoval tudi najglasnejši opozicijski glas independentista Giorgia Marchesicha.

Zasedanje se je začelo s potrditvijo izvoljenih in sprejetjem odstopa Roberta Potocca (DS), ki je občinski svet zapustil še pred prvo sejo zaradi spora z Demokratsko stranko. Njegovo mesto je zasedla prva neizvoljena, Luciana Depolo, ki jo je sicer Coretti vključil tudi v svoj odbor. Že pri teh točkah pa se je začela Marchesicheva kritika. To, da nekdo kandidira in se nato odpove mestu v občinskem svetu, je opisal s surovo italijansko prispodobo.

Prvi formalnosti je sledila druga, županova prisega. Aleksander Coretti, izraz levosredinske koalicije, se je ritualov lotil s šaljivim pristopom in, po prisegi na italijanski ustavi, dejal, da »je bilo lažje se poročiti«. Zatem je nagovoril svetnike in občinstvo. Ob zahvalah ženi in hčerama se je nekajkrat ganil. Glede na to, da je začetnik v županski funkciji, je svetnikom naznanil, da se bo večkrat obrnil nanje. Kolegom je obljubil »dobro upravljanje« in »delo za naše ozemlje in tu prisotne skupnosti«. Omenil je temeljni točki svojega programa, lokalne skupnosti in participativni proračun. Občino je opisal kot »hišo vseh«, kar bo soustvarjanje proračuna le še utrdilo. Občina Dolina pa naj bo zelena in transparentna, je dodal.

Programskih smernic ni še jasno začrtal, njihova predstavitev bo sledila na naslednji seji občinskega sveta. Razlog za to je želja po temeljiti analizi stanja in potreb z novim odborom. Vsekakor je obljubil, da se bo zavzemal za javni prevoz in privlačnost občine. Dejal je tudi, da je podedoval nekaj problemov iz preteklosti, ki so sad nemenedžerskega vodenja občine in neizpolnjenih obljub.

