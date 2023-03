Črni plamen tudi v šolah

Nabito polna je bila tudi tokrat dvorana knjigarne Ubik v Pasaži Tergesteo na zadnjem srečanju iz niza Preberi knjigo, spoznaj slovenskega avtorja, ki ga prireja tržaški CIF - Centro Italiano Femminile Trieste (Italijansko žensko središče Trst). Tokrat so organizatorji pretežno italijanski publiki ponudili predstavitev zgodovinskega stripa La fiamma nera (Črni plamen, Požig Narodnega doma v Trstu), ki je v italijanskem prevodu izšel pri založbi Qudulibri leta 2021. Avtor risb je Zoran Smiljanić, zgodbo in besedilo je napisal Ivan Smiljanić. Za prevod je poskrbela Darja Betocchi, predgovor pa je prispeval Davide Toffolo.

»Iz Bologne smo se selili v Gorico, ker smo tu občutili željo po spoznavanju in širjenju zgodovine teh krajev,« je povedala Patrizia Dughero, ki je s Simonejem Cuvo iz založbe Qudulibri uvedla srečanje. Prevod Črnega plamena, ki sodi v zbirko esejev Stanze, je paradni konj založbe, je še povedala, in njena grafična oblika je priljubljena predvsem med mladimi bralci.

Zadruga stopila v učilnice

Pri izdaji zgodovinskega stripa in njegovi distribuciji je sodelovala Zadruga Primorski dnevnik in jo svojim članom podarila. Pri tem pa je dobila navdih za projekt Spoznavanje zgodovine našega mesta, ki ga je z novinarji Primorskega dnevnika ponudila tržaškim drugostopenjskim srednjim šolam. »Ob 100-letnici požiga Narodnega doma v Trstu smo sprejeli sodelovanje z ZRC SAZU in Inštitutom za kulturne in spominske študije kot soizdajatelji stripa in nato njegovega prevoda. Pomislili smo, da bi podarili knjigo slovenskim šolam, na pobudo Elene Cerkvenič iz Italijanskega ženskega središča Trst pa razširili ponudbo tudi italijanskim. Predlagali smo jim, naj knjigo uporabijo kot izhodišče za novinarske in stripovske delavnice,« je pojasnil predsednik zadruge Igor Kocijančič. Projekt je presegel vsaka pričakovanja, saj je željo po sodelovanju in ustvarjanju izrazilo nepričakovano število šol. Letos so tako novinarji nagovorili dijakinje in dijake izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana in italijanske višje navtične šole Nautico - Galvani. Projekt bo stekel tudi v prihodnjem šolskem letu.