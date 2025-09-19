Črno-beli posnetki in spomini na atentat na slovensko šolo

Zlasti veliko se jih je zbralo sredi dopoldneva, ko so na odru pod šotorom zaživeli spomini na bombni napad na slovensko šolo v Ulici Caravaggio 4 pri Sv. Ivanu leta 1974, pravo raziskovalno delo, ki so se ga lotili v lanskem šolskem letu na liceju Slomšek. Svojo raziskavo o istem atentatu La scuola nel mirino - 1974 so samo nekaj ur prej v veliki dvorani Narodnega doma predstavile dijakinje liceja Carducci-Dante.

Če so prvi dan festivala Slofest na Borznem trgu na svoj račun prišli mlajši - osnovnošolci in srednješolci, je bil današnji dan posvečen višješolcem.

Na odru pod šotorom so zaživeli spomini na bombni napad na slovensko šolo v Ulici Caravaggio 4 pri Sv. Ivanu leta 1974 (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)

Tržaški bombni napad se umešča v širši italijanski kontekst konca šestdesetih in prve polovice osemdesetih let, v čas strategije napetosti. V tem obdobju je v Italiji prišlo do številnih bombnih napadov na civilne cilje, je poročilo koordinatorja projekta, profesorja Primoža Sturmana prebrala kolegica Tanja Škabar. Opozorila je na bombo v milanski banki na Trgu Fontana decembra 1969 (17 žrtev) - še istega leta je bil peklenski stroj postavljen tudi na pročelje svetoivanske šole, a ni eksplodiral zaradi napake. Pet let pozneje, 27. aprila 1974, je bil poskus uspešen. Bomba je eksplodirala okrog 21.30, žrtev ni bilo, škoda pa je bila ogromna.

»Bombni napad je sledil besedam neofašističnega liderja MSI Almiranteja, ki je somišljenike pozival, da je treba iz Trsta izkoreniniti slovanski bacil,« je spomnila.

Raziskava je nastala s pomočjo Odseka za zgodovino pri NŠK (fond Magajna) ter arhiva RTV Slovenija, ki je prispeval izsek iz televizijskega dnevnika iz dne 28. aprila 1974, ki so ga v šotoru tudi predvajali ob spominih Mirte Čok in Lare Gulič.

Dogodek bodo jutri ponovili ob 16.30 v šotoru, ko se jim bo pridružil tudi Boris Kobal, ki je takrat obiskoval licej.