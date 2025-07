Cuperlo in Rojc: Pri Parku miru naj sodeluje vlada

Senatorka Tatjana Rojc in poslanec Gianni Cuperlo, oba iz vrst Demokratske stranke, sta v senatu in poslanski zbornici vložila parlamentarno vprašanje o Parku miru na Opčinah. Z njim rimsko vlado pozivata, naj se vključi v obnovitvena dela, ki so potrebna, da se park enkrat za vselej uredi. Skupno pobudo je bil Cuperlo napovedal med nedavnim obiskom openskega strelišča.

Kot sta senatorka in poslanec spomnila v tiskovnem sporočilu, krajevna skupnost že predolgo čaka, »da bo kraj pokola, ki se je v zgodovino zapisal kot kraške Ardeatinske jame, dostojanstveno urejen in v celoti uporaben«. Od kulturnega ministra Alessandra Giulija in notranjega ministra Mattea Piantedosija zahtevata, »da sprejmeta najustreznejše ukrepe, s katerimi bosta prispevala zlasti k vzpostavitvi Parka miru na območju strelišča. Vlado prosimo, naj prispeva k zaščiti in promociji moralne in zgodovinske dediščine, spominskih krajev boja proti nacifašizmu, upora in osvoboditve na ozemlju tržaške občine,« sta med drugim zapisala.