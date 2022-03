Cvetlični sejem vabi v Trst

Od sobote bo Trst ponovno obarvan v različne rastlinske barve, saj bo gostil cvetlični sejem Trieste in fiore. Tokrat bo ta potekal na Trgu sv. Antona in v okoliških ulicah Ponchielli, Paganini in Santa Caterina. Tržaška podžupanja in odbornica za gospodarske zadeve Serena Tonel je sicer dejala, da si želijo, da bi sejem spet organizirali v Drevoredu 20. septembra, kjer je domoval pred pandemijo, a so vsekakor zadovoljni, da ga lahko končno spet priredijo ob pravem času. Pred dvema letoma je moral namreč odpasti zaradi koronavirusne epidemije, lani pa so ga iz istega razloga organizirali junija.

Med 19. in 27. marcem bo tako območje okoli sv. Antona dišalo po cvetlicah, saj si bodo obiskovalci sejma, na katerega bo vstop prost in ki bo odprt vsak dan med 9. in 20. uro, na dvajsetih stojnicah lahko ogledali in kupili sukulente iz Piemonta, sadna drevesa iz Veneta, agrume s Sicilije, dišeče vrtnice iz Ligurije in še marsikaj. Na voljo bodo tudi različni tipi sivke in začimb. Poleg cvetlic in rastlinja bo del sejma namenjen tudi živilom, oljčnemu olju, zeliščnim zdravilom in podobno, ki jih bodo nudile kmetije. Razstavljalci bodo na voljo obiskovalcem za nasvete in informacije.

Sejem bo letos potekal že enaindvajsetič v organizaciji AssofiorItalia in s soorganizacijo tržaške občine. Predsednik AssofiorItalia Alessandro Muzina se je na predstavitvi dogodka zahvalil občinskim uradom, ki so v kratkem času organizirali vse potrebno za sejem. Dejal je, da so Tržačani v teh letih pokazali, da so pravi poznavalci rastlinstva. Organizatorji pa pričakujejo veliko število obiskovalcev iz vse dežele, pa tudi bližnjih Slovenije, Avstrije in Hrvaške.

Podžupanja Tonel si je zaželela, da bi sejem predstavljal sporočilo upanja in da bi se svet ponovno razcvetel kljub trenutni situaciji v Ukrajini.