D’Agostino ne bo odstopil

Predsednik tržaške pristaniške uprave Zeno D’Agostino je pred dnevi zagrozil, da bo v soboto, torej danes, odstopil, če bodo pristaniški delavci, ki protestirajo proti uvedbi obveznega covidnega potrdila za vse zaposlene, blokirali pristanišče. Do tega pa kljub maratonskemu protestnemu shodu, ki pred vhodom na sedmi pomol vztraja že dva dni, ni prišlo, saj organizatorji niso zaprli vhoda, redno odprt pa ostaja tisti na Trajanovem nabrežju, pri petem pomolu. Poleg tega pa se je protesta udeležil le manjši del pristaniških delavcev, poudarja D’Agostino v intervjuju za Primorski dnevnik. Ob tem opozarja, da je na dvodnevni demonstraciji, ki je bila navsezadnje manjša od predvidenega, »zmanjkal Trst«, saj je pomemben del tistih osem tisoč ljudi, ki so v petek napolnili ploščad pred četrtim vhodom, prispel od zunaj – iz Furlanije, Veneta in drugih koncev Italije. »Zdaj pa mora biti tega konec, ker pristanišče mora delati,« je dodal in potrdil, da glede na dogajanje ni razlogov, da bi odstopil.

