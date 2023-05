Da bi bilo vse več žensk na vodilnih položajih

Women on Board oziroma ženske na vodilnih mestih. Tako bi lahko prevedli naslov državnega izobraževalnega projekta, ki ga v Bologni prirejata zveza Federmanager in Manageritalia v sodelovanju s številnimi drugimi. Projekt, pravzaprav tečaj si prizadeva, da bi spodbudil zaposlovanje žensk in zlasti njihov dostop do odgovornih položajev v podjetjih ter vključitev v upravne odbore javnih oz. zasebnih družb ter da bi na tak način zmanjšal razlike med spoloma.

Prva izvedba, ki je lani potekala ravno tako v Emiliji Romanji, je bila zelo uspešna, tako da so se organizatorji odločili za ponovitev in nov niz srečanj, ki bodo potekala od maja do oktobra, novembra pa je predviden zaključni izpit. Na podlagi rezultatov bo nastal seznam žensk, ki razpolagajo s tem dodatnim izobraževanjem in ki bodo na voljo podjetjem.

Tečaj, ki bo potekal v živo on line, bo razdeljen na sedem sklopov oz. 14 srečanj, predavatelji pa bodo z vseh koncev italijanskega škornja.