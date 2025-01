Da ne bi novinarjev zamenjali vplivneži

V Trstu nastaja prva šola kulturnega novinarstva Il Ponte rosso, na pobudo istoimenskega neprofitnega združenja za kulturno in socialno promocijo. Združenje se danes posveča zlasti založniški dejavnosti, mesečno izdaja revijo Il Ponte rosso, občasno pa tiska tudi knjige, smo izvedeli včeraj v knjigarni Minerva - vse to prostovoljno.

Kakor je povedal predsednik združenja Fabio Rizzi, bodo šolo zagnali s prispevkom 3500 evrov Dežele FJK. Z Univerzo v Trstu so pravkar sklenili partnerstvo, ki bo univerzitetnim študentom humanističnih ved z obiskovanjem šole podelilo tri kreditne točke za usposabljanje (75 ur).

Od 12. februarja do 21. maja bo vsako sredo med 17. in 19. uro v dvorani v prvem nadstropju knjigarne Minerva (Ulica san Nicolò 20) potekalo predavanje. Ob 15 srečanjih bo še kakih 70 ur delavnic oz. učenja pisanja (lahko tudi na daljavo).

Obiskovanje šole je brezplačno in namenjeno je zlasti mladim diplomantom in tem, ki so univerzitetni študij komaj zaključili. Organizatorji so ocenili, da bodo sprejeli največ 25 mladih, ki se morajo prijaviti na naslov info@ilponterosso.eu do petka, 7. februarja. Urednik revije Walter Chiereghin je namignil, da želijo na tak način doseči mlajšo publiko in ji ponuditi dodatno orodje za pridobivanje znanja, za razmišljanje in soočanje, kar danes pri mladih pogrešajo.

»Šola je protislovni, tvegani izziv. V času, ko tiskani mediji hirajo kot bi bile kočije v času Tesle, ko je bralcev in naročnikov vse manj, pa tudi preskok na spletne medije še ni dozorel, je to izraz blaznega optimizma,« je ugotavljal vodja šole, novinar Francesco Carbone. Da ne bi prevladali vplivneži, je dodal. »Ko bi prevzeli mesto novinarjev, bi to bila tragedija - smrt informiranja, saj bi štelo le število kontaktov oz. všečkov.«