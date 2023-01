Na obvoznici A57 pri Mestrah je danes zjutraj okrog 6.30 avtomobil trčil v varnostno ograjo in jo prebil, pri čemer je svojo pot končal ob zasilnih stopnicah. Dve osebi sta bili poškodovani. Na kraju so bili policisti, reševalci službe 118 in osebje družbe Autovie Venete. Na odseku med Castellano in Terragliom so nastali daljši zastoji. Stanje se je spet normaliziralo okrog 10. ure.