Dan slovenske kulture praznovali dvojezično

Dan slovenske kulture je lahko še kako zanimiv za pripadnike večinskega naroda, ki se radi vključujejo v delovanje slovenskih društev na Tržaškem in sledijo njihovim prireditvam. Zanje in seveda za vse svoje člane ter druge obiskovalce je kulturno društvo Barkovlje v soboto priredilo svojo prvo dvojezično proslavo ob dnevu slovenske kulture.

Večer z naslovom Ti si življenja moj’ga magistrale ... ženska v Prešernovi poeziji je v prostorih društva sicer uvedel univerzalni jezik, glasba. Nastopila sta pianist Max Zuliani in violinist Florjan Suppani, sledil pa je pogovor o Prešernovih Poezijah v italijanskem prevodu in posodobitvi Mirana Košute, s katerim se je pogovarjala Neva Zaghet. Nikla Petruška Panizon pa je nastopila z recitiranjem poezij.

»Ni naključje, da se vsebina letošnje prireditve ob dnevu slovenske kulture naslanja na vsebine Prešernovih del,« je o dogodku povedala članica društva in kulturna delavka Vera Poljšak, »mladi člani društva so namreč predlagali, da bi praznik tokrat posvetili tematiki ženske, a malo drugače.« Nasilje nad žensko in femicidi prepogosto polnijo kroniko, je pojasnila, ženska pa je v Prešernovi poeziji obdelana drugače, ljubeznivo.