»Dan spomina je cvet v našem srcu« (video)

»Dan spomina je cvet v našem srcu, živi kljub dežju in vetru, nas bodri in opominja, naj ne pozabimo.« S temi besedami se zaključuje krajši video posnetek z naslovom Da ne bi pozabili, ki so ga na Liceju Franceta Prešerna pripravili ob letošnjem dnevu spomina na holokavst ter ga danes sočasno predvajali v vseh razredih in na spletni strani šole.

Na posnetku, ki ga krasijo tudi fotografski in likovni izdelki, je glavna protagonistka beseda književnikov, ki sta preživela grozote nacističnih taborišč, Borisa Pahorja in Prima Levija, a tudi beseda dijakov. Tako so besedila prispevali Marko Sancin, Lorenzo Mezzavilla, Asja Rapotec, Katerina Antler, Peter Savron, Emil Favento in Jodie Sturman, ob odlomkih iz Pahorjeve in Levijeve knjige pa so jih brali Martina Sosič, Chiara Carli, Asja Sawaid, Maks Škerk, Julijan Marc, Alessandra Sincovich in Francesco Petaccia. Ob poslušanju besedil si je mogoče ogledati likovne izdelke Giacoma Falconeja, Marka Felde, Yare Manasreh, Nine Pecorari, Devana Sedmaka, Simoneja Setteja in Martine Soban ter poslušati klavirsko spremljavo Simona Kravosa. Pri pripravi videa so sodelovali profesorji Veronika Brecelj, Štefan Čok, Eleonora Doz, Boris Grgič, Dunja Nanut in Jasna Simcic, za posnetke, ton in montažo pa je poskrbel tehnik Mitja Cernich.