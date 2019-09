Dan za ljubitelje medu in čebel

September je čas, ko se na Padričah, v večnamenskem centru Gornji zavod na nekdanjem območju begunskega naselja, na stežaj odprejo vrata sedeža Društva slovenskih čebelarjev Trst, ki združuje danes 45 čebelarjev – od Miljskih hribov do Štivana. Tako bo tudi jutri, ko si bodo ljubitelji medu in čebel ter radovedneži med 10. in 18. uro lahko ogledali društvene prostore, staro čebelarsko opremo, ki je tam razstavljena, ter Zuljanov in slovenski čebelnjak. Na svoj račun pa bodo prišli tudi najmlajši, za katere je v popoldanskih urah predvidena otroška delavnica na temo čebelarstva, ki jo bo vodila gospa Vlasta.

Prav gotovo pa je dan odprtih vrat odlična priložnost za pokušnjo različnih vrst medu, ki ga bodo tudi tokrat ponujali naši čebelarji. »Kljub temu, da je bila letina res zelo slaba, bomo nekaj svojih odličnosti vseeno ponudili,« je pojasnil predsednik društva Danijel Novak, ki ocenjuje, da je bila letošnja nedvomno eno najslabših letin v zadnjih 30 letih, zlasti zaradi deževnega in hladnega maja, ki je močno zmanjšal količino hrane za čebele. »Vremenu navkljub, smo zbrali dovolj vzorcev medu in smo se udeležili tudi ocenjevanja medu v Kopru, kjer bo danes v sklopu prireditve Sladka Istra potekalo nagrajevanje najboljših – med katerimi so tudi naši.«