Dana in Ivan – spretna in energična plesalca (video)

Zvok harmonike, slamniki in glasno vriskanje so v četrtek pod večer naznanili, da se pripravlja velika fešta. Kraški par – Dana Puric in Ivan Kerpan – sta večer preživela v družbi prijateljev na fantovski oz. dekliški in se v poznih večernih urah na repenskem trgu še zadnjič zavrtela v ledih stanu. Pridružili so se jim še prijatelji oz. prijateljice ter številni radovedneži, ki so jih tam pričakali.

Pri U’štariji pod repenskim trgom so se v osmici SK Devin zbrali mladi fantje, da bi se še zadnjič pred nedeljsko poroko pozabavali z ženinom Ivanom, medtem ko je nevesta Dana svoje prijateljice zbrala na Colu, na osmici pri Stršinovih. Dekleta v belih majicah in z rdeče-belo-plavim cvetjem iz krep papirja v laseh so se najprej okrepčala ob pogrnjenih mizah, si privoščila klepet in se nato ob spremstvu Klape z Brega dolgo veselo vrtela, medtem ko so se na steni vrteli posnetki Daninega življenja.