Danes ob 11. uri svečanost v Rižarni

Tržaška občina bo ob današnjem dnevu spomina na žrtve holokavsta v Rižarni pri Sv. Soboti priredila vsakoletno slovesnost.

Svečanost se bo začela ob 11. uri. Slavnostni govornik bo tržaški župan Roberto Dipiazza, v slovenščini pa bo nastopil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec.

Še pred tem bo ob 9. uri v tržaškem koronejskem zaporu polaganje venca k tabli reškemu kvestorju Giovanniju Palatucciju. Od tu bo ob 9.30 pod okriljem združenja nekdanjih deportirancev Aned krenil shod, ki se bo zaključil na tržaški železniški postaji, kjer se bodo z vencem spomnili tistih, ki so jih med septembrom 1943 in februarjem 1945 deportirali v taborišča.

Odbor za mir, sožitje in solidarnost organizira danes ob 17. uri na Velikem trgu vsakoletno obeležitev ob dnevu spomina, letos ta dan posvečajo ženskam. Ob 20.30 pa bodo v dvorani Luttazzi v Skladišču 26 Starega pristanišča brali odlomke iz dela Il rotolo di Ravensbrück izpod peresa Elene Blancato.