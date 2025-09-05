Danes poklon bazoviškim junakom v Ljubljani in Kranju

Pred nedeljsko osrednjo slovesnostjo v spomin na bazoviške junake bo danes in jutri na sporedu več svečanosti v spomin na Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča. Padlim antifašistom se bodo danes ob 13. uri poklonili v Ljubljani, ob plošči pred rektoratom ljubljanske univerze na Kongresnem trgu. Za slavnostni govor bo poskrbela Dunja Nanut, predsednica združenja nekdanjih deportirancev Aned.

Ob 16. uri pa bo spominska slovesnost v Prešernovem gaju v Kranju, kjer na žrtev borbašev opominja spomenik iz leta 1931. Spregovorila bosta župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in župan Občine Dolina Aleksander Coretti. Ob 18. uri pa se bodo v Mali loži v Kopru, na pobudo društva TIGR, z recitalom spomnili Antona Gropajca, soborca štirih junakov.

Jutrišnje dogajanje

Jutri, na dan ustrelitve, bo na gmajni v Bazovici ob 6.43 recital, ki ga prireja Klub mladih TIGR. Ob 10. uri se bodo junakom poklonili na pokopališču pri Sveti Ani, kjer so pokopani. Priložnostno misel bo podala tabornica Klara Ukmar. Ob 20. uri bo zadušnica v bazovski cerkvi, priložnostno misel bo prispevala kulturna delavka Franka Padovan. Ob 21. uri bo na gmajni še taborni ogenj tabornikov Rodu modrega vala.