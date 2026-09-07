Danes v šolske klopi 650 dijakov

Čeprav se šolsko leto 2026–2027 v Furlaniji - Julijski krajini uradno začenja šele v ponedeljek, 14. septembra, so se na vseh drugostopenjskih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu (in na nekaterih večstopenjskih) odločili, da s poukom začnejo nekoliko prej. Tako bo že jutri okrog 650 dijakov - približno 20 manj kot lani - prestopilo prag licejev Franceta Prešerna in Antona Martina Slomška ter izobraževalnega zavoda Jožef Stefan in tehniškega zavoda Žiga Zois. Z novim šolskim okoljem se bo prvič soočilo okrog 145 prvošolcev (približno deset manj kot lani).

Dijakom se obeta pestro šolsko leto. Ob rednem pouku se bodo namreč udeležili številnih projektov in šolskih izmenjav, ki so jih za Primorski dnevnik predstavili ravnateljica Eva Sancin, ki poleg liceja Slomšek vodi še zavod Zois, ravnatelj DIZ Stefan Primož Strani in ravnateljica Mara Petaros, ki po več kot dvajsetih letih ravnateljevanja Loredane Guštin prevzema vodstvo liceja Prešeren. Danes se pouk začenja tudi na večstopenjskih šolah Josip Pangerc v Dolini in Sv. Jakob v Trstu.

Prvi dnevi pouka so seveda še posebej pomembni za prvošolce in so namenjeni spoznavanju šole ter širše okolice. Nekatere izvenšolske dejavnosti pa bodo za vse stekle že v septembru. Dijaki liceja Slomšek - teh bo letos skupno 107 - se bodo na primer že v sredo udeležili pohoda k spomeniku bazoviškim junakom, ki ga prireja Odbor Bazoviški junaki v sklopu obeleževanja obletnice prvega tržaškega procesa. »Novost je letos jezikovna asistentka za španščino, ki bo od oktobra dalje izmenično prisotna na obeh zavodih, in sicer na družbeno-ekonomski smeri liceja Slomšek ter na smeri Uprava, finance, marketing DTZ Zois. Na obeh šolah posvečamo posebno pozornost tudi razvijanju slovenskega jezika in kulture. Dijaki se bodo s ciljem bogatenja slovenščine udeležili jezikovnega tedna v Ljubljani,« je povedala ravnateljica.

Tudi na DIZ Stefan bodo prvi dnevi pouka namenjeni predvsem uvajanju. »Najprej bo na vrsti spoznavanje šole in okolice, predvidena je tudi intenzivna dejavnost na področju slovenskega jezika in izobraževanja za varnost v laboratoriju, ker je laboratorijskega dela na naši šoli veliko,« je povedal ravnatelj Primož Strani, ki sicer vodi tudi Večstopenjsko šolo Nabrežina.

Kot znano, vajeti najštevilčnejšega šolskega zavoda, liceja Franceta Prešerna, ki ga bo obiskovalo 300 dijakov, letos prevzema ravnateljica Mara Petaros, ki sicer že vodi tudi Večstopenjsko šolo Opčine. Ker je imenovanje za enoletno namestitev kot ravnateljica na liceju prejela šele pred nekaj dnevi, bo morala »celotno stvarnost liceja šele spoznati,« je dejala.