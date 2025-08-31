Danes vrhunec Kraške ohceti z uglednimi gosti

Danes bo 25. Kraška ohcet doživela svoj vrhunec s poroko Tine Forčič in Thomasa Velikonje. Priljubljenega praznika se bodo udeležile tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko in državna sekretarka na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar.

Narodne noše se bodo ob 9. uri začele zbirati v Kraški hiši v Repnu, ob 10. uri pa na Colu, od koder bodo v sprevodu krenile do cerkve na Tabru. Po poroki (predvidoma ob 12.30) se bosta novoporočenca v družbi pisane druščine spustila skozi Col v Repen, kjer bo ob 13.30 predaja neveste. Zgodaj popoldne se bosta nato zavrtela na glavnem repenskem trgu.