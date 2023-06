De Blasio za šolstvo, de Gavardo pa za varnost

Potem ko se je Nicole Matteoni (Bratje Italije) odpovedala svoji funkciji občinske odbornice za šolstvo, so iz Občine Trst včeraj sporočili, da jo bo na tem mestu nasledil Maurizio De Blasio. Slednji je do zdaj vodil resor za varnost in lokalno policijo. Nova občinska odbornica za varnost pa je postala občinska svetnica iz vrst Bratov Italije Caterina De Gavardo.

Nicole Matteoni se je svoji odborniški funkciji odpovedala, potem ko je bila septembra lani izvoljena v poslansko zbornico na listi premierke Giorgie Meloni. Sedaj že bivša odbornica ostaja občinska svetnica.