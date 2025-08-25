Del grljanske riviere že prenovili

Celovita prenova Grljana, ki se je začela lani, poteka po načrtih. Del grljanske riviere je že končan, drugi del bodo začeli prenavljati oktobra letos. Z deli naj bi končali junija prihodnje leto, ko bodo postavili tudi urbano opremo. Grljan bo z drevoredom, tlakom in urbano opremo dobil poseben značaj, ki ustreza njegovi turistični vlogi in sodobnemu odrazu mesta.

Tako so prepričani arhitekti, ki so zasnovali ta hip še ne v celoti dokončano prenovo Grljana, katere poglavitni cilj je preobrazba riviere v prostor, ki je namenjen obiskovalcem, pešcem in prometu. Del Grljana na desni strani (ob prihodu iz mesta) je že postal veliko parkirišče s skoraj 60 parkirnimi mesti, ki v poletnih mesecih služijo zlasti obiskovalcem kopališča Sirena. Cestno površino so tlakovali s kamnitimi kockicami, parkirna mesta pa so ločili na nekaterih delih s kamnitimi ploščami, na nekaterih pa z rečnim kamenjem. Tam, kjer so se odločili za ta material, so posadili mlada drevesa. Teh je več kot deset in so v tej fazi še tako majhna, da so skoraj neopazna in v popolnem nasprotju z borovci, ki so tu kraljevali pred začetkom prenove. Te so so letos pozimi kljub drugačnim obljubam vse po vrsti posekali.