Del nekdanje tovarne Fissan kupilo slovensko podjetje

Slovensko podjetje Prevozi Olvo s sedežem v Dekanih resno vstopa na italijanski trg. Potem ko je spomladi leta 2019 na dražbi kupilo dolinski industrijski objekt, v katerem je do zaprtja obratoval obrat suhomesnatih izdelkov Duke, je konec istega leta kupil še del kompleksa, v katerem je nekoč delovala slovita tovarna otroških krem Fissan. Na tem območju je slovensko podjetje, katerega glavna dejavnost je trenutno omejena na cestni tovorni promet in prodajo goriva, nameravalo vzpostaviti logistični center za prekladanje in skladiščenje različnih tovorov. A korona leto 2020 je podjetju povsem prekrižalo načrte. Te so morali začasno dati na stran.

Kot so nam povedali v podjetju, so se odločili za nakup enega sklopa bivšega industrijskega obrata Fissan v dolinski občini predvsem zato, ker resno nameravajo razširiti svojo dejavnost. Doslej so se ukvarjali le s prevozi, po novem pa se želijo posvetiti tudi skladiščenju in pretovoru blaga. Izbrana lokacija za novo poslovno dejavnost se podjetju Prevozi Olvo zdi idealna, saj je blizu tako tržaški kot koprski luki. Objekt so kupili na dražbi sodišča v Parmi konec leta 2019, vrednost naložbe niso želeli razkriti, so pa povedali, da je do prepisa premoženja prišlo šele jeseni leta 2020.