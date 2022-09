Dela pod Kontovelom

Na poti do kontovelskega brega bi lahko koga zmotil rumen prometni znak, ki opozarja, da bo od danes ena izmed dveh glavnih poti med paštni pod Kontovelom zaprta za promet. Prepoved bo veljala od 8.30 do 18. ure, ni pa navedeno do kdaj, naj bi se zavlekla. Gre za poljsko cesto, ki se od kontovelske mlake spušča do Skdjanca. Zahodnokraški rajonski svetnik Levice Roberto Cattaruzza, sicer nekdanji predsednik rajonskega sveta se je takoj vprašal, če morda gre za začetek dolgo napovedanih del, ki se vključujejo v širši načrt obnove kontovelskega oziroma proseškega brega.

Maja so se zaključila dela na skoraj poldrugi kilometer dolgi cesti, ki se vije od samostana sv. Ciprijana vse do Križa. Ravno septembra bi morali pod Kontovelom urediti nekakšni obroč med dvema poljskima cestama.