Dela v proseškem in kontovelskem bregu dalj časa ustavljena

Februarja leta 2022 je v Kulturnem domu na Proseku potekalo srečanje, ki ga je Kmečka zveza v sodelovanju z zahodnokraškim rajonskim svetom priredila s predstavniki Konzorcija za sanacijo Julijske krajine. Ti so predstavili težko pričakovani načrt za gradnjo poti v bregu pod Kontovelom. Dela za obnovo kontovelskega in proseškega brega (to je med drugim ena od točk znanega protokola Prosecco DOC) so se začela nekje konec istega leta in se po nekaj mesecih ustavila. Kmetovalci, ki na danes še vedno težko dosegljivih paštnih pod Kontovelom gojijo trte in oljke, pravijo, da se že leto dni nič ne premika.

Naj spomnimo, da je bila investicija težka 1,7 milijona evrov, načrt je odobril tržaški občinski svet. Ta v glavnem predvideva razširitev ceste pod Kontovelom in ureditev nekakšnega obroča med dvema poljskima nepovezanima cestama, da bi se veliko lažje doseglo in obdelovalo danes precej zapuščena zemljišča. Prva pot se spušča pod kontovelsko mlako in se nadaljuje levo od Skdjanca do Dolenje vasi, druga pa se pod Kontovelom vije do Ključa. Cesta naj bi bila v sladu z načrtom široka 2,5 metra, tako da je bilo potrebno najprej odstraniti obstoječe kamnite zidke ob njej, da bi namesto njih urediti podporne zidove iz armiranega betona, ki bi jih nato obložili s kamenjem.

O tem, kaj je botrovalo prekinitvi del, smo povprašali inženirja Emiliana Biasutta, ki je pri Konzorciju za sanacijo Julijske krajine odgovoren za dela v proseškem in kontovelskem bregu. »Ustavili smo se, ker smo morali pripraviti novo varianto k načrtu, saj je bilo treba opraviti pomembne spremembe glede armiranega betona. Za to smo poskrbeli in posodobljeni načrt vložili tehničnim službam v Trstu, ki so ga sprejele. Ko bo trgatev mimo, bomo z deli nadaljevali,« je zagotovil Biasutto.

