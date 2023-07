Delali bodo podkast, scenografijo in vadili gledališko predstavo

Mlade manjšince, ki od včeraj v Trstu sodelujejo na Festivalu Diversity, ki ga prirejata Društvo mladih Slovencev v Italiji DM+ in organizacija mladih manjšincev YEN, od danes do sobote čakajo gledališka delavnica, ki jo bo vodila Giovanna Bressan, delavnica izdelovanja scenografij pod mentorstvom Urške Bradaškja Morato, Katja Stojnič pa bo vodila delavnico snemanja in montiranja podkasta. Poleg ustvarjanja v Gregorčičevi in Peterlinovi dvorani si bodo mladi udeleženci festivala pod vodstvom Erike Bezin ogledali Trst, do Devina se bodo sprehodili po Rilkejevi pešpoti, lokalne specialitete pa okušali v osmici v Medjevasi. Pridobljeno znanje in svoje izdelke gledališke ter radijske izdelke bodo v soboto ob 20.30 pokazali v Slovenskem kulturnem društvu Barkovlje (Ulica Bonafata 6).