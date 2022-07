Delavce Wärtsile obiskala senatorka Rojc in župan Klun

Razočarane delavce Wärtsile, ki so v četrtek zjutraj na zelo neoseben način izvedeli, da namerava delodajalec proizvodnjo preseliti na Finsko, kar pomeni, da bo ob delo v Boljuncu okoli 450 zaposlenih, sta včeraj obiskala tudi senatorka Tatjana Rojc in župan dolinske občine Sandy Klun. Množici delavcev, ki so stražili izhodna vrata industrijskega obrata, sta izrazila sočutje. Pozorno sta prisluhnila njihovim stiskam, uporabila izbrane besede in obljubila, da bosta pomagala po najboljših močeh. Predstavniki sindikalnih organizacij so ponujeno pomoč sprejeli z velikim veseljem, saj se zavedajo, da bo njihov boj naporen in vroč.

In še kako vroče je bilo včeraj dopoldne na parkirišču pred Wärtsilo. Malo pred 11. uro dopoldne je temperatura dosegla 32 stopinj Celzija, občutek vročine pa sta povečala razgreti asfalt in burja. Sence na območju, kjer obrat stražijo delavci, ni niti za vzorec. Baldahine, ki so jih postavili v petek popoldne, ko se je začelo »straženje« tovarne, da ne bi kdo začel odstranjevati strojev in druge opreme, je v noči s petka na soboto odnesla burja. Tistega, ki je ostal cel, so pospravili. »Prva noč straženja je bila vse prej kot enostavna. Presenetil nas je veter, ki nam je odnesel našo streho in hkrati hlad. Presenetila pa nas je tudi dobrosrčnost ljudi, ki nimajo nobene veze s tovarno. Malo po polnoči nam je neka pizzeria iz Trsta samoiniciativno dostavila pizze, zjutraj nam je domačin prinesel slaščice, domačinka pa pijačo,« je dejal Alessandro Gavagnin, pokrajinski sekretar sindikata FimCisl, ki je v isti sapi dodal, da jim bližina ljudi vliva moč za naprej.