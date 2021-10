Delavci podprli Dipiazzo, brezposelni ostali doma

Aktualni tržaški župan Roberto Dipiazza je v prvem krogu zbral 46,9 odstotka glasov, med delavci pa bistveno več – celo 62,8 odstotka. Kandidat leve sredine Francesco Russo, ki s svojih 31,7 odstotka načrtuje preobrat, pa bi se moral zamisliti nad tem, da je imel v delavskih krogih le pičlo 13,9-odstotno podporo. Tudi tretjeuvrščeni Riccardo Laterza (Zdaj Trst) – kljub izrazom solidarnosti zaposlenim v tovarni Flex – med delavci ni prodrl: zbral je 7,4 odstotka njihovih glasov, kar je manj od njegovega splošnega rezultata: 8,6 odstotka.

To so nekateri podatki, ki jih je po analizi glasov na občinskih volitvah posredovala tržaška družba za javnomnenjske raziskave SWG. Ker je bil izstopajoči podatek tokratnih volitev še predvsem tisti o nizki volilni udeležbi (46 odstotkov), gre posebna pozornost tudi s tem povezanim izsledkom. Celih 71 odstotkov brezposelnih je izjavilo, da ni šlo na volišče, poleg njih pa tudi 69 odstotkov študentov. Najbolj vestni so bili zaposleni v javnem ali zasebnem sektorju, med njimi je bila volilna udeležba 59-odstotna.

Kar se tiče starostnih skupin, so se volitvam v največji meri izognili mladi: dve tretjini upravičencev med 18 in 34 leti sta ostali doma, na drugem mestu so občani med 55 in 64 leti (58 % jih ni volilo). Največ ljudi pa je šlo na volišča v starostni skupini 45-54, in sicer 60 %.

Dipiazza in Russo sta nadpovprečno bero glasov pobrala med upokojenci (Dipiazza 50,2 %, Russo 37,6 %). Med maloštevilnimi brezposelnimi, ki so le oddali svoj glas, pa jih je kar 31,5 odstotka podprlo kandidate, ki se niso uvrstili na prva tri mesta. Dipiazzo je podprlo 37,7 % brezposelnih, Russa pa le 22,4 %. Dipiazza je s svojo desnosredinsko koalicijo žel lep uspeh tudi med študenti (55,1 %), ki so Russu namenili zgolj 13,5 %, Laterzi pa okroglih 10 %. Russo je drugače več glasov zbral med samozaposlenimi (36,5 %) in zaposlenimi (33,2 %), tako kot Laterza (13,1 % in 12 %).

Ko bi glasovali samo starejši od 64 let, bi Dipiazza prevladal že v prvem krogu (53,1 %). Russo je najbolj prepričal volivce med 55 in 64 leti (36,2 %), Laterza pa mlade od 18 do 34 let (15,6 %), ki so se usmerili tudi k drugim kandidatom (17,8 %). Med mladimi je bil Dipiazza sicer stabilen (44,9 %), Russo pa znatno pod lastnim povprečjem (21,7 %).

SWG je volivce tudi vprašal, zakaj so podprli Dipiazzo oziroma Russa. Pri aktualnem županu so se na prvih treh mestih znašle ugotovitve, da pač zastopa stranko, ki je volivcu najbližja, da je blizu ljudem ter da je najbolj sposoben. Pri Russu pa so volivci najbolj cenili verodostojne predloge, resnost ter zmožnost uvajanja sprememb.