Delavci Wärtsile vodstvu odgovarjajo s protiofenzivo

»Razmišljati z glavo ne pa s trebuhom.« »Čustva so povsem na mestu, ne smejo pa prevzeti vodilne vloge.« »Mogočni govori grejejo srca, morajo pa jim slediti dejanja«. Takšni in drugačni praktični napotki ter aksiomi bogatijo letake sindikatov kovinarjev Cgil, Cisl in Uil, ki jih neomajnost finske multinacionalke Wärtsilä pri odločitvi, da bo proizvodnjo ladijskih motorjev umaknila iz Boljunca, ne sili v obup, temveč v dejanja. Danes dopoldne je na notranjem parkirišču obrata potekala sindikalna skupščina. Sodelovalo je več kot 400 zaposlenih, na daljavo pa se jih je povezalo še približno drugih 300, sta ocenila Fabio Kanidisek (Fim Cisl) in Andrea Dellapietra (Fiom Cgil). Pripravljajo celo vrsto akcij, s katerimi hočejo ohranjati pozornost do odločitve, ki jo sindikati opisujejo kot dokončen udarec za tržaški industrijski sektor.

Višek protestov naj bi dosegli konec avgusta, ko napovedujejo množično demonstracijo v središču mesta. Hoteli bi, da bi po mestnih ulicah korakalo čim več ljudi in ne le zaposleni tovarne v Boljuncu in njihove družine. Zato skušajo vseskozi informirati javnost o tem, kar se dogaja. Prejšnji teden se je pred prefekturo zbralo skoraj dva tisoč ljudi, čez mesec dni pa bi hoteli stopiti še korak dlje. Ta četrtek so sklicali osemurno stavko. Roke bodo prekrižali zaposleni vseh štirih italijanskih obratov družbe Wärtsilä, se pravi poleg tržaškega še tisti iz Genove, Neaplja in Taranta. Dopoldne nameravajo spet protestirati tudi v mestu. Na Borznem trgu načrtujejo shod, med katerim bodo z letaki pri prebivalcih ohranjali pozornost do napovedane odslovitve 450 zaposlenih. Isti dan bi se hoteli tudi srečati s tržaškim županom, sta povedala Kanidisek in Dellapietra. Dogodkov in opozarjanj mora biti čim več, sta poudarila. Delavci še vedno stražijo pred tovarno, da ne bi iz nje slučajno kdo kaj odnesel. Napovedani konec proizvodnje odmeva tudi v osrednjih državnih medijih, v torek so predstavniki zaposlenih svoja pričevanja zaupali oddaji L’aria che tira na kanalu La7, še pred tem pa z oddajo Filo rosso na kanalu Rai 3.