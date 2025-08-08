Delavke in delavci tovarne Tirso zahtevajo jasne odgovore

»Prosimo samo za delo in naj nam lastništvo podjetja razjasni, katera je prihodnost tovarne, v kateri smo delale 25 let,« je za Primorski dnevnik v imenu vseh delavk in delavcev tekstilne tovarne Tirso, kjer so pred nedavnim sprožili postopek odpuščanja zaposlenih, dejala ženska, ki se je udeležila današnjega protestnega sprevoda po miljskih ulicah v priredbi sindikata CGIL. Ta je krenil s ploščadi Alto Adriatico, zaključil se je pred miljsko občino, kjer so protestniki pred mikrofonom utemeljili svoje razloge.

»Lastništvo tovarne Tirso je na formalnem sestanku v prisotnosti zveze Confindustria in sindikalnih organizacij zagotovilo, da bo najkasneje 30. julija obveščalo o morebitnem zanimanju drugih podjetij za prevzem proizvodnje. Nato pa nam lastništvo ni dalo jasnih odgovorov, napovedalo je, da bo odgovarjalo 28. avgusta, to je na dan, ko zapade rok za vložitev roka zoper odpuščanje delavcev,« je o razlogih protesta spregovoril generalni sekretar sindikata CGIL Massimo Marega. »Če je v igri predlog za prevzem industrijskega obrata, a z denimo 40 in ne vsemi 160 delavci vred, moramo biti pripravljeni in razumeti, kako lahko postopamo,« je še dejal Marega.

»Podjetje ni izpolnilo svojih zavez. Prepričani smo, da je po več kot letu dni pogajanj prišel skrajni čas za jasne odgovore,« je pristavil generalni sekretar sindikata FILCTEM CGIL Fabrizio Zacchigna. »Čas se izteka, do konca meseca bo za delavce veljalo sledeče: ali si notri ali si zunaj. Drugih rešitev ni,« je še dejal in poudaril, da ostaja stališče sindikata CGIL, naj se prekvalificira tovarno Tirso ter naj se v novem industrijskem obratu zaposli vseh 160 delavk in delavcev.