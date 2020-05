Delavnica virtualne resničnosti za višješolke in višješolce

Projekt Mladi Za(S)klad VR oziroma delavnica virtualne resničnosti v času izrednih razmer je namenjen višješolkam in višješolcem, ki bi se radi srečali in ustvarjali s prijatelji v času t.i. lockdowna. V delavnici bodo nastajali novi navidezni svetovi, kjer bodo posamezniki dobivali nove identitete in lahko odigravali različne vloge.

Napačna in neodgovorna uporaba tehnologije VR pa lahko privede tudi do zasvojenosti, odtujenosti, nesposobnosti vzpostavljanja in gojenja medosebnih odnosov s sovrstniki ter posledično do izolacije od realnega družbenega življenja. Zato se bo z njimi v tej VR pogovarjal tudi strokovnjak za VR Antonio Giacomin in jim razkril vse tehnične trike tega sveta. V družbi psihologa Iztoka Spetiča jih bo vodil pri gradnji virtualnega prostora, kjer bodo lahko najstniki klepetali, ustvarjali, delili izkušnje, slike, videoposnetke, glasbo ... brez strahu pred okužbo z novim koronavirusom.

Cilj delavnice je zlasti druženje v času lockdowna v virtualnem prostoru (selitev dejavnosti v okviru projekta Mladi so za(S)klad v virtualni svet), pa seveda spoznavanje in odgovorna uporaba tehnologije virtualne resničnosti, pomoč pri sprejemanju neprijetnih čustev v času izolacije, voden pogovor o zdravem odzivu v stresnih situacijah in o občutku olajšanja ob delitvi skrbi z drugimi sovrstniki, interaktivno virtualno vodenje mladostnikov ob vrnitvi v socialno življenje po lockdownu in podpora tistim, ki imajo težave v odnosih s sovrstniki v vsakdanjem življenju, ki se pa z lahkoto družijo na socialnih omrežjih ter ne nazadnje zdrav način uporabe socialnih omrežji in komunikacije mladih preko spleta, kot preventiva dolgoročnih posledic na razvoj identitete.

Delavnica je namenjena najstnikom, višješolcem in mladostnikom, ki so že sodelovali pri projektu Mladi so za(S)klad oziroma komurkoli želi pristopiti k njej. Dejavnost ponuja Sklad Mitja Čuk brezplačno, edini pogoj je ta, da morajo udeleženci razpolagati s pametnim telefonom, tablico ali računalnikom.

Srečanja bodo trajala 1 uro in pol do 2 uri. Prvo bo namenjeno prijavi, oblikovanju svojega avatarja, spoznavanju osnov serverja Mozilla Hub tehnologije VR, na drugem se bodo posvečali uporabi softverjev za sestavo svojih digitalnih svetov, na tretjem pa bo vsebina prilagojena zahtevam posameznih skupin. Tudi ko bo strokovnjak opravil svoje delo, se bodo sodelujoči mladi še naprej srečevali v svojem novem virtualnem prostoru Sklada Mitja Čuk in naprej ustvarjali tudi kaj novega oziroma tisto, kar jim v obdobju lockdowna ni bilo dovoljeno.

V kolikor se dijaki individualno ali skupinsko (do petnajst članov) želijo prijaviti, lahko to storijo do nedelje, 24. maja, po elektronski pošti na urad@skladmc.org. Prvo srečanje bo že v tednu med 25. in 29. majem. Za dodatne informacije lahko kličete na telefonsko številko 3713229159 (pon - pet med 9. in 14. uro).