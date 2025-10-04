VREME
Palestina

Demonstranti naposled niso zasedli univerze

Zbrali so se na skupščini na humanističnem oddelku tržaške univerze

    Demonstranti naposled niso zasedli univerze
    Demonstranti pred tržaško univerzo (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Del protestnikov, ki je danes blokiral dostop do tržaške luke, je pod večer zapustil pristanišče in krenil proti mestnemu središču. Stopali so po nabrežju in povzročili nekaj težav mestnemu prometu, nato pa zavili v Ulico Lazzaretto Vecchio, kjer ima sedež humanistični oddelek tržaške univerze. V veliki dvorani se je okrog sto ljudi zbralo na skupščini in debatiralo o možnosti, da bi zasedli univerzo.

Naposled tega niso storili, ker je tržaška univerza že pred tem objavila sporočilo za medije, v katerem podpira izjavo mednarodnega znanstvenega sveta CoPER, ki obsoja zločine v Gazi in pri tem omenja besedo genocid. To je bila tudi ena od zahtev študentov v zadnjih mesecih.

