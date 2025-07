Denar za kabinsko žičnico bo iz Rima prišel, a na obroke

Denar za realizacijo projekta kabinske žičnice bo ministrstvo za infrastrukturo in promet nakazalo na obroke. Občina Trst bo 48 milijonov in 765 tisoč evrov prejela v roku osmih let. Prvi obrok se bo v občinsko blagajno stekel leta 2027, zadnji pa ne pred letom 2034. To je vsebina ministrskega odloka, ki so ga na občini prejeli 10. julija. Levosredinska opozicija je bila s tem seznanjena ta ponedeljek, danes dopoldne pa je sklicala novinarsko konferenco, na kateri so se vprašali, zakaj mestne oblasti javnosti niso seznanile z ministrskim odlokom. Opozicija je izrazila celo serijo pomislekov glede razpisa za javno naročilo, na katerem je zmagalo podjetje Leitner. Za njo je nakazilo denarja na obroke tudi jasen pokazatelj, da tudi ministrstvo ne verjame več v ta projekt. Odbornik za finance Everest Bertoli je na kritike repliciral takole: »Širše javnosti nismo obvestili o odloku, ker je ta tehnične narave in samo potrjuje to, kar smo vedeli sedem mesecev. Denar bomo dobili in šteje le to. Vse kritike opozicije so popolnoma neutemeljene.«