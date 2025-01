Deportiranim sovaščanom posvetili petnajst spotikavcev

V morju številk, ki jih vsakodnevno poslušamo in beremo v medijih, ko poročajo z vojnih območij, nam tlakovci spomina vračajo imena in priimke žrtev, njihove datume rojstva in družinske zgodbe, zato jih tudi postavljamo. Tako je v svojem govoru ob današnji postavitvi šestih spotikavcev v Križu dejal podpredsednik SKGZ Igor Kocijančič. Na njih so zapisana imena šestih vaščanov, ki pred osemdesetimi leti niso dočakali osvoboditve; njihova življenja so ugasnila v nemških koncentracijskih taboriščih pred majem 1945.

Anton in Roman Sulčič, Virgilij in Radislav Švab, Pavel Šemec in Benedikt Sedmak. S spotikavci, ki so jih postavili njim v spomin, je kriška sekcija organizacije VZPI-ANPI Evald Antončič sklenila triletno postavljanje spominskih tlakovcev po vaških trgih in ulicah. Skupno je teh petnajst, je povedal odbornik sekcije Sandor Tence, ki je vodil današnjo prireditev. Tri tlakovce so včeraj postavili pred osnovno šolo Alberta Sirka, kjer so dogajanje spremljali učenci z recitacijo in pesmijo. Zadnje tri pa so položili pred kriški Dom Alberta Sirka. Poleg osnovnošolcev sta spomin na žrtve nacifašizma s pesmijo počastila tudi glasbenika Zora Černic (tudi sorodnica Pavla Šemca) in Aljoša Saksida. Množico vaščanov, ki se je zbrala na ulici, je pozdravil predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni. Pokroviteljstvo za postavitev je dala tržaška občina.