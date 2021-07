Dešifrant nerešljivih računov

V 81. letu starosti se je za vedno poslovil Miguel Virasoro, argentinski fizik, ki je med letoma 1995 in 2002 vodil mednarodni center za teoretsko fiziko Abdus Salam (ICTP) v Trstu. Večino svojega znanstvenega dela je Virasoro opravil v Italiji.

Rodil se je v Buenos Airesu, je v svetu znanosti bil poznan po iznajdljivem raziskovalnem delu na področju teoretske in matematične fizike. Diplomiral je v argentinski prestolnici leta 1962. Po t. i. noči dolgih palic, ko je policija 29. julija 1966, s silo spodila študente in profesorje, ki so okupirali pet fakultet univerze v Buenos Airesu, ker so protestirali proti vojaški vladi generala Juana Carlosa Onganíe, je Virasoro zapustil Južno Ameriko.

Virasoro je znan po študijah, ki jih je opravljal na področju teorije strun in Lijeve algebri. Pred enim letom je na ICTP prejel medaljo Dirac. Eno izmed najbolj prestižnih nagrad na znanstvenem področju so Virasoru izročili za opravljeno delo pri raziskovanju teorije strun. Njegove študije so namreč omogočile razrešitev nekaterih prej nerešljivih računov.