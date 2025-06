Desna sredina se je le oglasila o žičnici

Desna sredina se je glede predloga o spremembi prostorskega načrta, v katerega bi tržaška mestna vlada vnesla traso žičnice med Trstom in Opčinami in o katerem danes že petič razpravljajo v občinskem svetu, le oglasila. A ne med razpravo, temveč med novinarsko konferenco, ki so jo svetniki večine sklicali dopoldne. Zaradi te so za krajši čas prekinili občinski svet.

Svojo povedal tudi župan

»Če bo to potrebno, bomo zasedali tudi v prihodnjih tednih. Ne bomo popustili,« je izjavil tržaški župan Roberto Dipiazza. »Opozicija izvaja obstrukcijo, zato se razprava o spremembi prostorskega načrta vleče v nedogled. Delo v občinskem svetu je ustavljeno, na seznamu pa je cela vrsta drugih tem, ki bi jih morali obravnavati,« je dejal Alberto Polacco (Naprej Italija).

Zakaj pa so se med sejami občinskega sveta zavili v molk? Da ne bi »izgubili še dodatnega časa,« so na vprašanje novinarjev odvrnili predstavniki desne sredine.

Nasprotniki načrta spet na Velikem trgu

Nekateri predstavniki levosredinske opozicije v občinskem svetu so poudarili, da ne gre za izvajanje obstrukcije.

Danes se bodo na Velikem trgu spet zbrali nasprotniki projekta žičniške povezave. Od 17.30 bosta tam na razpolago okvir v obliki kabine in mikrofon, so sporočili iz odbora No ovovia.